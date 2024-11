Studenti del Fermi Giorgi al Pmi Day 2024. In visita alle aziende metalmeccaniche

PMI Day 2023: 128 studenti dell’ITT Fermi-Giorgi in visita in 6 aziende del Progetto “Lu.me. Lucca Metalmeccanica”. Venerdì scorso in occasione della XV Giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Confindustria nata per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità, gli studenti hanno varcato le porte di A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, Toscotec e Valmet per far conoscere le realtà lavorative. Le classi 3Mcif, 3Amc, 4Amc, 4Bmc + Inf, 5dm, 5am sono state accompagnate dai docenti ed hanno partecipato ad iniziative di visita e conoscenza delle aziende e delle attività. In tutte le visite è stato mostrato il video descrittivo delle attività di Lu.me. disponibile su youtube e scaricabile dal sito del progetto (luccametalmeccanica.it/il-progetto). Ai giovani è stato anche consegnato l’house organ di Lu.me. Il progetto Lu.me. Lucca Metalmeccanica raccoglie 9 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria realizzano iniziative per il territorio.