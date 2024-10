Stadio Carlo Toni. Grande festa a Careggine per la riqualificazione

"Abbiamo vissuto grandi emozioni per l’inaugurazione degli impianti sportivi di Careggine, è stato segnato un passo significativo per la crescita del nostro territorio Centrato in pieno l’obiettivo di promuovere le attività all’aria aperta per cittadini, giovani e meno giovani, compreso i visitatori e i turisti, nell’ottica di valorizzare, inoltre, il nostro straordinario patrimonio naturale e culturale, offrendo un luogo pensato per chi vuole vivere il territorio in ogni suo aspetto".

A ribadire i concetti e le finalità alla base dell’importante progetto di riqualificazione e ammodernamento degli Impianti Sportivi di Careggine, con il rinnovamento completo dello stadio comunale Carlo Toni, valore complessivo dell’investimento oltre un milione euro, è stata la prima cittadina Lucia Rossi a margine della cerimonia inaugurale che si è tenuta sabato scorso nel panoramico borgo della Garfagnana. Tanti i cittadini presenti nella giornata di festa, insieme a un nutrito gruppo di sportivi e ospiti istituzionali, che hanno voluto condividere direttamente il traguardo raggiunto.

Tra questi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha offerto un simpatico siparietto cimentandosi nello sport del Lancio della Forma, disciplina tra sport e tradizione riconosciuta dal Coni e che proprio a Careggine ha la sua ideale "culla" di diffusione, sviluppo, quanto di eccellenza nel panorama nazionale.

A questo proposito, infatti, nell’abito degli Impianti Sportivi rinnovati, oltre all’impianto polivalente, da panel, al percorso di footing, è stato creato uno spazio apposito dedicato al Lancio, o tiro, della Forma. Tra le targhe e pergamene destinate dall’amministrazione comunale agli sportivi locali che si sono distinti negli anni per i risultati ottenuti, esempio di impegno e determinazione, non è mancato un riconoscimento allo storico lanciatore Piero Pennacchi, detto il Pianacci, "per aver contribuito a tramandare questa passione per il tiro della forma alle nuove generazioni" e un altro a Luigi Corsi" per avere mantenuto vivo su Careggine questa tradizionale disciplina sportiva".

Immancabile un plauso, poi, per Roberto Lazzurri, campione italiano del Lancio della Forma e presidente dell’Asd Garfagnana-Lucca, che con grande professionalità e disponibilità organizza le diverse iniziative promosse nel comune di Careggine. Ad applaudire anche Marcello Bertocchini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio, Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco delle Apuane, Raffaella Mariani, presidente Unione Comuni Garfagnana, i consiglieri Regionali Mario Puppa , Valentina Mercanti, Giovanni Galli, come ex portiere della nazionale italiana, Alessandra Nieri, referente Sport e Salute Toscana.

Fiorella Corti