Sosta selvaggia sulle aiuole e anche tra le arcate del Nottolini

Nonostante il numero sempre maggiore di aree di parcheggio autorizzate (con 8000 posti auto giornalieri dedicati da Lucca Plus) continua il fenomeno del parcheggio abusivo nei giorni di Lucca Comics. Macchine lasciate ovunque (persino tra le arcate dell’acquedotto del Nottolini a San Concordio, nella foto) anche sulle aiuole, con i conseguenti danni al manto erboso che paiono non interessare minimamente un’aliquota di incivili che oltretutto in questo modo evitano di pagare pedaggi, così come in prossimità di rotatorie, con conseguenti problemi di visibilità agli incroci per gli automobilisti.

Uno spettacolo pessimo con decine e decine di auto in sosta selvaggia, uno spettacolo al quale gli stessi vigili urbani non riescono a porre rimedio né con un numero adeguato di multe né tanto meno con le rimozioni. "Non abbiamo personale a sufficienza, facciamo ogni tanto giri per multare soprattutto quelle sulle aiuole, ma non riusciamo a stare dietro perché siamo assorbiti dalle altre attività", spiega, allargando le braccia sconsolato, un vigile nei pressi di Porta S.Anna. Gli agenti hanno comunque girato dei video delle situazioni più gravi e ripreso le relative targhe.