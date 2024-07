Sosta, eventi e mercatino. Festa del vino, le novità

Una serata in più del "Salotto sotto le Stelle" dedicata a Puccini; il parcheggio della zona di località Luciani con una persona addetta e con la navetta; la definizione dei mercatini che ritorneranno anche in via Roma. Sono queste le novità dell’edizione 2024 della festa del vino che da oltre mezzo secolo richiama sul colle di Montecarlo sessantamila visitatori, da tutta la Toscana, in una decina di giorni.

Si parte giovedì 29 agosto, con il taglio del nastro, conclusione domenica 8 settembre. Stavolta questo giorno è festivo, è l’ultimo della manifestazione ma, soprattutto, è quello dedicato alla solenne processione della Madonna del Soccorso, che vanta una tradizione notevole e vi partecipa tutto il paese. In mezzo a questi dieci giorni, molti eventi. C’è da sottolineare che il Comune, con il sindaco Marzia Bassini, sta lavorando proprio in questi giorni per definire programma e cartellone. Le elezioni amministrative, infatti, hanno ritardato fisiologicamente i preparativi. Fino a quando non si è insediato il nuovo Consiglio comunale, a fine giugno, era inutile parlare dell’argomento. Prima bisognava sapere chi lo avrebbe organizzato. Alla ricerca del tempo perduto, per dirla con Proust.

"In questi giorni ci sono riunioni quasi ogni sera per recuperare - afferma il primo cittadino Marzia Bassini - il format sarà quello solito, con la parte gastronomica in piazza d’Armi, il “Salotto sotto le stelle“ nei giardini dell’ex Istituto Pellegrini-Carmignani, dove erano previste le degustazioni dei vini delle nostre fattorie, associate a matrimoni di sapori con cibi abbinati. Potrebbe diventare una specie di apericena per promuovere le aziende locali, con l’aggiunta di una serata dedicata a Puccini, di cui non abbiamo ancora i dettagli. Il parcheggio di Luciani? Fondamentale per intercettare chi arriva dal versante Valdinievole, magari con una persona addetta e con la navetta, come il parcheggio della Fornace (per chi arriva da Lucca) e poi quello del Campone, sotto piazza d’Armi. Speriamo di poter far fronte a tutto. Work in progress, lavori in corso, ma proveremo a far quadrare il cerchio, tutelando tutte le esigenze".

"I mercatini dovrebbero essere disposti anche in via Roma - conclude - , almeno fino al palazzo comunale. Ma sul commercio ambulante e sugli spettacoli musicali, stiamo predisponendo la manifestazione di interesse".

Massimo Stefanini