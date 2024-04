Soldi per Palazzo Guinigi. Caffetteria e bookshop

Importante finanziamento in arrivo dal Ministero della Cultura relativo ad alcuni interventi per Palazzo Guinigi, nel centro cittadino. Si tratta di seicentomila euro che il ministero metterà a disposizione per effettuare lavori – si legge – “di descialbo e restauro degli affreschi delle sale del piano nobile, e del loggiato di Palazzo Guinigi”.

In realtà, fanno sapere fonti del Comune di Lucca, alcuni di questi lavori sono già stati effettuati. Oggi la somma messa a disposizione dal Ministero, potrebbe riguardare altri interventi, peraltro già annunciati dall’amministrazione comunale in fase di riqualificazione dell’importante palazzo circa un anno fa.

I fondi ministeriali, dicevamo, potrebbero invece essere impegnati per interventi previsti nel 2025 e 2026, riguardanti l’accesso al palazzo così come spazi dedicati a caffetteria e bookshop.

L’intervento dovrà essere concordato con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca con la quale il Comune si dovrà confrontare. La Soprintendenza potrebbe così avere la funzione di stazione appaltante dei lavori rispetto ai quali dovrà essere trovato un accordo.

Già in passato, l’amministrazione aveva espresso la propria idea rispetto al palazzo Guinigi, con accessi percorribili da tutti e tre i lati (si pensi alla Torre Guinigi), oppure per lesale dedicate a formazione e didattica e altri interventi che renderebbero più accogliente la struttura visitata da una quantità enorme di persone, e fiore all’occhiello del centro cittadino lucchese.

I fondi provenienti dal Ministero, dunque, saranno investiti non appena tra Comune e Soprintendenza sarà condiviso il percorso.

Lo scorso anno, l’amministrazione ebbe a illustrare i lavori effettuati all’interno di palazzo Guinigi per un importo complessivo dei lavori di 1.460.000 euro suddivisi in due lotti: restauro e accessibilità 1.300.000 euro su fondi della Regione Toscana Fesr 2014-2020 e l’allestimento del percorso didattico “La via Francigena ed il Volto Santo” per una cifra di 160mila euro.

Maurizio Guccione