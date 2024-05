"Situazione insostenibile". Troppi furgoni in centro per carico-scarico merci

Carico e scarico merci in centro storico, monta la protesta in attesa degli interventi, ormai a breve, dell’amministrazione comunale che intende limitare la presenza sempre più invadente (e tutte le ore) dei corrieri e in generale dei mezzi a motore nelle strette vie cittadine. A scriverlo è anche un nostro lettore, esasperato dalle scene che ogni giorno si ripetono con puntualità.

"Ho letto sul vostro giornale – scrive – che il Comune intende porre un freno alla presenza dei mezzi commerciali in centro storico dove vivo con la mia famiglia da tanti anni. Mi auguro vivamente si corra ai ripari, perché la situazione è da troppo tempo insostenibile, basta dare un occhio e rendersi conto che a tutte le ore o quasi le nostre piccole strade sono invase da mezzi, spesso che procedono anche con una certa imprudenza tra pedoni e ciclisti che rischiano talvolta la loro stessa incolumità. Ho come la sensazione che il flusso di mezzi si sia ulteriormente ingrossato dal periodo pandemico in poi, e ora appare ormai incontrollabile".

"Più volte nella stessa via Fillungo mi è capitato di non potere passare a piedi per la presenza di camion in entrambe le direzioni e che spesso accostano per lo scarico senza lasciare spazio per il passaggio degli altri mezzi. Dopo anni di totale trascuratezza, è davvero il momento di definire regole più stringenti, come del resto è in tante altre città".

Secondo le indiscrezioni, da giugno l’amministrazione comunale è intenzionata a ridurre, soprattutto nella zona più centrale, la fascia oraria per lo scarico e scarico, ora davvero particolarmente estesa.