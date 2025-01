Sinistra con. Aldo Zanchetta presenta “Speranza“

Con il secondo appuntamento della stagione invernale, il prossimo venerdì 17 gennaio Di Libro in Libro, piccola rassegna di autori e autrici lucchesi organizzata dal progetto di promozione della lettura Libri gratis per tutti, continua le sue attività incontrando Aldo Zanchetta che presenterà Speranza forza sociale (Mutus Liber, 2024). Zanchetta, già autore di libri ispirati dal pensiero di Ivan Illich, propone in questo libro, concepito da Gustavo Esteva e da questi non completato a causa della morte improvvisa, una serie di testi dello stesso Esteva, di Elias González Gómez, Ana Cecilia Dinerstein, Mauro Armanino e suoi propri, sul tema della speranza come forza sociale cui ricorrere per opporsi all’autodistruzione del genere umano, oggi a rischio di estinzione a causa delle sfide che si trova davanti: guerre, cambiamenti climatici e soprattutto, in questo passaggio di era, l’incombere dell’uomo telematico, una trasformazione post-umana che avanza a grandi passi.

Come di consueto l’incontro si terrà a partire dalle 17.30 in via Vecchia Pesciatina 1076, S. Vito, presso la sede dell’associazione Sinistra con, che ha ideato il progetto Libri gratis per tutti e ne ospita le attività di raccolta e distribuzione gratuita di libri.