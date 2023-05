Signorini e Greci nel nome di Paganini

Proseguono con un secondo focus sulla figura di Niccolò Paganini gli incontri di approfondimento per la mostra “Le lettere di Elisa: così governava la Principessa di Lucca“, a cura di Roberta Martinelli, che nella sala dell’affresco al piano terra del complesso di San Micheletto, ha superato la quota di 1000 visitatori. Martedì 9 maggio alle 17.30, la storica Monica Guarraccino introduce la presentazione del libro “Paganini e... Livorno”, di Massimo Signorini (nella foto), edito da Sillabe Livorno (2022), a cura dell’autore.

Il volume, che contiene il disegno di un monumento effimero realizzato da Pasquale Poccianti in onore di Elisa Bonaparte e una caricatura di Paganini realizzata dal pittore, scrittore e direttore orchestra Federico Maria Sardelli, traccia il percorso biografico del compositore nelle fasi caratterizzate dalla presenza in Toscana e il suo rapporto con la città di Livorno. Durante l’incontro è previsto un concerto di chitarra classica del Maestro Michele Greci che eseguirà musiche di Carulli, Gragnani e Paganini. L’incontro si tiene nella sala conferenze Vincenzo Da Massa Carrara, con ingresso da via dell’Orto botanico. La mostra è aperta a ingresso libero fino al 21 maggio dal venerdì alla domenica con orario: 11-19.