”Siamo in crescita e dove governiamo veniamo premiati”

“Forza Italia in provincia di Lucca va oltre la già positiva media regionale, ha confermato il proprio risultato rispetto alle Politiche del 2022 e nei Comuni dove governa, come Lucca e Pietrasanta, è diventa il secondo partito della coalizione”.

E’ il primo commento di Carlo Bigongiari, segretario provinciale di Forza Italia, sui risultati ottenuti alle Europee.

“Risultati ancora più incoraggianti, se si pensa che il partito si è riorganizzato di recente lanciando il suo nuovo corso – sottolinea Bigongiari – Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, perché hanno compreso l’importanza di sostenere l’area di centro: rassicurante ma anche decisa nel portare avanti progetti realmente vicini alle esigenze delle persone e distanti dalle logiche esclusivamente legate al potere“.

Secondo segretario provinciale di Forza Italia, poi, ”Il grande successo che abbiamo ottenuto a livello nazionale, ci fa essere ottimisti su quella che siamo certi sarà una crescita costante di Forza Italia in futuro. Mentre a livello locale continueremo iniziative territoriali, oltre alla convocazione dei congressi comunali in autunno“.

Conclude Bigongiari: “In merito ai risultati delle elezioni amministrative, non si può che rimarcare come il ritardo nella scelta dei candidati sindaco abbia inciso negativamente, così come in alcuni Comuni ha provocato evidenti problemi il fatto che la coalizione di centrodestra non sia stata unita. Una circostanza su cui riflettere”.

Soddisfazione anche dal vertice regionale del partito. "Il dato che emerge dalle elezioni europee non può che renderci entusiasti e orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in Toscana. Su base nazionale Forza Italia sfiora il 10% e in Toscana incrementa i propri voti superando la Lega e diventando così il secondo partito del centrodestra", dice il coordinatore regionale Marco Stella.