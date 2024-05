Si presenta oggi online il libro di Daniele Di Cola sul “Critodisegno“

Oggi alle 17 si terrà online, sul canale YouTube della Fondazione Ragghianti, la presentazione del libro di Daniele Di Cola “Critodisegno. Le annotazioni grafiche di Carlo Ludovico Ragghianti: strumenti per una critica visiva”, quinto volume della collana editoriale dei “Quaderni della Fondazione Ragghianti”, nata con l’intento di dare visibilità e diffusione ai risultati delle ricerche originali condotte dai giovani studiosi vincitori dei bandi post-dottorali della Fondazione. La presentazione del libro sarà introdotta dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni. Interverrà come relatore Stefano Chiodi, professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre, in dialogo con l’autore Daniele Di Cola. Il volume punta l’attenzione sui disegni di Carlo Ludovico Ragghianti, finora poco conosciuti e considerati, e soprattutto sulle annotazioni grafiche rappresentanti le opere che erano oggetto della sua analisi. Il volume è pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, e può essere acquistato direttamente alla Fondazione Ragghianti (in via San Micheletto, 3 a Lucca) oppure ordinato sul sito www.fondazioneragghianti.it o nelle librerie.