Si avvicina la Notte Bianca. Presentato il “main event“

Continua la marcia di avvicinamento alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 31 agosto torna con l’edizione numero 11 della sua storia. L’evento è organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto. La manifestazione mette in cartellone anche quest’anno, all’interno del suo ricco programma, il “main event” della mezzanotte che si svolgerà su piazzale Monsignor Giulio Arrigoni, sul retro della Cattedrale di San Martino.

E’ qua che il pianista Paolo Zanarella e la danzatrice Silvia Zotto daranno vita a “In the Air”, un emozionante spettacolo che vedrà i due esibirsi sospesi in aria, a un’altezza di una ventina di metri circa. Con il primo a suonare un repertorio che comprende anche un omaggio al centenario di Giacomo Puccini e la seconda a danzare sulle sue note. Lo spettacolo, che certamente emozionerà il pubblico, sarà a ingresso libero. Per il programma completo della sera è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.

Per seguire tutti gli aggiornamenti riguardo all’evento è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.