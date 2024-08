Shopping, mercatini, arte e spettacoli. Settimana del Commercio, ci siamo

Undici serate, ospiti speciali, novità e appuntamenti di successo che si ripetono di anno in anno a Castelnuovo, con ospiti personaggi come Rossana Casale, Leonardo Manera, la serata Cosplayer, i fuochi di artificio musicali e tanto altro. La Settimana del Commercio numero XLI prende avvio giovedì 8 agosto per chiudersi il 18. Ultime ore di preparativi, dunque, da parte dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale di Confcommercio, che organizza l’evento in collaborazione con il Comune e con il sostegno di Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e tanti sponsor tra cui Lucart e Intersonda.

"E’ un’edizione dai grandi numeri - spiega il presidente dell’associazione, Andrea Baiocchi - . Il ruolo che riveste la Settimana nel nostro contesto commerciale è ancora più importante in questi momenti così pieni di difficoltà per le attività. I nostri negozi sono il paese, sono loro che creano socialità, momenti di convivialità, servizi e quindi che consentono non solo di tenere un alto standard di qualità della vita, ma di mantenerlo di fronte a uno spopolamento sempre più pericoloso in aree come la nostra. Per noi commercianti è un momento di lavoro, ma con i pensieri che per un attimo mettiamo da parte, con un paese in festa, di fronte ai cittadini e i turisti che si godono le serate".

Il programma 2024 è pronto a stupire davvero con ospiti importanti, con lo spettacolo pirotecnico che nel 2023 ha lasciato tutti a bocca aperta, con momenti tradizionali e spettacolari come la giornata rinascimentale o il mercatino sotto le stelle, la sfilata di moda, altre novità e altre conferme in un mix che cerca di sposare il piacere di giovani e meno giovani. L’apertura di giovedì 8 agosto sarà affidata alla Filarmonica Verdi di Castelnuovo ovvero la banda del paese che porta gioia e socialità. Sarà la serata della finalissima della VII edizione di Garfagnana’s Got Talent. Venerdì 9 agosto il palco di piazza delle Erbe sarà tutto per Leonardo Manera, il popolare comico che, in una serata a ingresso libero come tutti gli eventi organizzati dall’associazione, porterà lo spettacolo "Homo Modernus".

Sabato 10 agosto è il momento della creatività con artisti pronti a trasformare Castelnuovo in Montmartre, spazio all’arte anche per i più piccoli e poi il ritorno della Garfcanina, mostra canina amatoriale. Grande novità domenica 11 agosto con la Cosplayers Night con l’associazione Revelio Harry Potter e Florence Knights Star Wars.

Dino Magistrelli