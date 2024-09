“Sforzo teso a garantire la continuità“

La replica non si fa attendere. “Sulla questione del personale nelle Rsa l’amministrazione comunale ha intrapreso – come noto – un attento percorso di analisi circa le modalità con cui proseguire il servizio in oggetto dopo la scadenza del contratto, prevista per il 30 novembre 2024. Gli esiti di tale attività – continua la nota di Palazzo Orsetti – saranno portati all’attenzione degli organi preposti in tempi molto brevi, affinché gli organi di indirizzo possano esprimersi sulle scelte che riguardano il futuro dei servizi residenziali assistiti agli anziani. Si cercano soluzioni giuridicamente sostenibili, volte a garantire sia i posti di lavoro che la continuità dei servizi agli anziani, sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Quanto prima verranno convocate le rappresentanze sindacali come richiesto”.