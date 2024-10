Scritte spray ancora... in mostra nonostante le tante promesse

Niente da fare: a meno di colpi di scena, le migliaia di persone che arriveranno a Lucca Comics & Games dal sottopasso di S.Anna saranno ricevute da decine di scritte spray, con tanto di minacce e offese, ormai lì da anni. Gli uffici tecnici comunali, nonostante l’impegno a rimuoverle in breve tempo a inizio ottobre durante la presentazione dell’iniziativa "Occhio al Decoro", non hanno trovato modo di provvedere. E così le scritte sono ancora lì, come in molti altri punti della città: un pessimo biglietto da visita che trova origine nella scarsa capacità degli uffici di controllare il territorio nonché nei fondi modesti a disposizione. Ogni anno, salvo eventuali variazioni di bilancio, a disposizione ci sono solo 10mila euro. E, a proposito di scritte spray, una nuova sull’appena ridipinto cantiere che circonda l’ex Dopolavoro della Manifattura, ora di proprietà della Fondazione Crl. Nemmeno il tempo di una riverniciatura per ricoprire le tantissime scritte presenti, ed ecco offese e simboli di carattere politico.