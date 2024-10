Schianto tra auto e bici. Morto ciclista 76enne. Traffico in tilt per ore

Un’altra, tragica, mattinata di sangue nelle strade della Lucchesia. Nella mattina di ieri, intorno alle 9, l’ennesimo incidente mortale, che ha visto protagonisti un’auto e un uomo in bicicletta. E’ successo tutto a Marlia, in viale Europa. A rimetterci la vita il ciclista, Mohamed Ben Daouad, nativo del 1948 e originario del Marocco, da tanti anni residente a Marlia. Resta da chiarire la dinamica dell’impatto che è costato la vita all’uomo a bordo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che entrambi i mezzi viaggiassero nella stessa direzione, anche se il 76enne avrebbe provato a girare a sinistra in una strada secondaria. Inutile la chiamata al 118, tempestivamente allertato. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Inizialmente era anche stato preallertato il Pegaso, che però non è realmente intervenuto. Il pm del tribunale di Lucca, Paola Rizzo, ha disposto l’esame esterno sulla salma, e ha aperto un fascicolo indagando il conducente per omicidio stradale.

Chiuso al traffico un tratto di viale Europa, dalla rotatoria dell’Esselunga all’intersezione con via Paolinelli. Sul posto un’auto medica con infermiere e la polizia municipale, cui spetterà capire la dinamica del tragico incidente.

Iacopo Nathan