Scambio Nicastro-Fedato. Centravanti cercasi

Non è un mistero che il primo "colpo" di mercato che il presidente Bulgarella vorrebbe mettere a segno riguarda il centravanti, ruolo che nella stagione appena conclusa ha rappresentato un vero e proprio problema, solo in parte risolto con la crescita del giovane Yeboah. Si è parlato del fiorentino Di Carmine in forza al Catania, ma sembra che la trattativa si sia arenata sul nascere di fronte all’ingaggio del 36enne centravanti etneo, ben al di fuori del budget previsto dai rossoneri.

Ma ecco che si è aperta una nuova strada che se percorsa nel modo migliore risolverebbe due problemi, che stanno a cuore alla Pantera. La Vis Pesaro, che si è salvata ai play-out a spese della Recanatese, sembra sia disposta a riprendersi Francesco Fedato, il trentaduenne di Mirano, che nella stagione trascorsa con la maglia biancorossa aveva messo a segno 8 gol, prima del suo ritorno nella Lucchese. Il suo trasferimento in rossonero suscitò stupore, perché si dice che per convincere il giocatore a ritornare a Lucca, costò alla Pantera circa 20mila euro alla Vis un contratto di due anni al fantasista veneto.

La sfortuna ha poi voluto che quest’anno Fedato si sia infortunato nella prima parte della stagione alla caviglia e che sia tornato in campo solo nelle ultime due giornate del campionato. Ed ecco la novità fresca di giornata: in cambio di Fedato, la Lucchese avrebbe il centravanti siciliano, anche lui di nome Francesco, ma di cognome Nicastro. Si tratta di un attaccante di 33 anni con oltre 300 partite tra i professionisti e che ha avuto la sua migliore stagione nel Pontedera. Nel primo, dei due anni trascorsi in granata, aveva realizzato 13 reti.

Un centravanti di grande esperienza particolarmente forte in area di rigore, che ha calcato anche i palcoscenici della serie B con il Perugia ed il Foggia. Vedremo nei prossimi giorni se lo scambio Fedato-Nicastro andrà in porto. E’ ovvio che il neo diesse Ferrarese dovrà darsi da fare a trovare una nuova sistemazione per Magnaghi.

Si attendono, intanto, conferme alle voci che vorrebbero in arrivo due portieri, un "under", Ribaldi, ex Olbia ed un "over" Malgrati, ex Lecco. In settimana, infine dovrebbe esserci la presentazione ufficiale alla stampa locale del nuovo direttore sportivo nella persona di Claudio Ferrarese, al quale il presidente Bulgarella ha affidato, sotto la sua stretta direzione, la campagna acquisti e cessioni. Rimandata a data da destinarsi, inoltre, la conferenza stampa di Massimo Morgia sulla ristrutturazione del settore giovanile, dove sarebbero previsti nuovi ritorni di ex giocatori rossoneri, ma nella veste di allenatori o scouting.

Infine due notizie di mercato. Martinelli ed Espeche, ex rossoneri di vecchia data hanno rinnovato ancora per un anno con il Pontedera.

Emiliano Pellegrini