Sbloccata la rotatoria di via Salicchi “Presto la gara, cantiere a inizio 2025“

“È vero – scrive il sindaco Mario Pardini sulla sua pagina social –: il progetto della nuova rotatoria di Salicchi l’avevamo annunciato a pochi mesi dal nostro insediamento, però mettere a terra un intervento storico e risolutivo per la città come questo ha richiesto più tempo del previsto. Ma finalmente ci siamo, dopo oltre 35 anni e svariati sindaci, con la nostra amministrazione abbiamo concluso l’iter autorizzativo della rotonda di Salicchi, adottato la relativa variante di adeguamento agli strumenti urbanistici e dunque ci avviamo ad eliminare dalle mappe uno degli incroci più pericolosi alle porte di Lucca. Siamo di fronte ad un progetto complesso, che insieme all’asse suburbano e al nuovo ponte sul Serchio risolverà definitivamente la viabilità di uno snodo così importante per il nostro territorio, liberando al tempo stesso gli abitanti della zona dalla morsa del traffico che li tormenta da decenni insieme alla scarsa sicurezza. Un intervento che abbiamo seguito con grande attenzione e che si basa su studi e simulazioni di traffico molto approfondite. Stiamo approvando il progetto ed entro 60 giorni andremo a gara per scegliere la ditta esecutrice ed avviare il cantiere a inizio 2025.