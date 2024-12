Sarà ripristinata la rotatoria danneggiata

Ormai succede con una frequenza notevole: la rotonda di Rughi è spesso oggetto di danneggiamenti da parte di camion, mezzi pesanti, ma anche autovetture che vi transitano. Il Comune di Porcari ha affidato l’incarico ad una ditta di Capannori per eseguire i lavori di ripristino e di manutenzione della rotatoria tra via Galgani e via Romana Ovest e che è stata quasi distrutta dall’urto a seguito di un incidente stradale. Non si contano più le volte in cui il muretto dell’aiuola è stato distrutto. Spesso, grazie alle telecamere, si è potuto risalire alle targhe dei mezzi coinvolti, chiedendo il risarcimento danni. Ma questa procedura non sempre è così immediata.

M.S.