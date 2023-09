Sala stampa Tau calcio: debutto ad Altopascio

Debutto per la sala stampa allo stadio di Altopascio. Un terreno di gioco che esiste da decenni e che mai aveva avuto a disposizione una zona “Press“. Fino ai primi anni Novanta la capienza era la metà e la tribuna era sprovvista della copertura. L’avvento della società Tau calcio ha cambiato tutto. Sono nate opportunità notevoli, il club anche se milita in serie D, si avvia verso il professionismo, sotto il profilo dell’organizzazione. Qualcosa da limare c’è, per la verità: nella passata stagione molte le prescrizioni da adempiere per avere il placet della Lega a giocare nell’impianto di via Rosselli. Ad esempio il divisorio della tribuna con gli ospiti. Quindi gli ultras del Montevarchi, domenica scorsa, non avrebbero dovuto posizionarsi nel settore riservato agli altopascesi, con rischio di problemi di ordine pubblico. Bisognerebbe prevedere uno o più steward che indirizzi i sostenitori nei posti giusti. Detto questo, però, complimenti per la sala stampa (in foto). Pochissime le realtà nel campionato Interregionale con una simile struttura.

Ma. Ste.