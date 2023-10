Sabato si presenta il romanzo giallo di Mariacristina Pettorini

Al Centro Cittadinanza il Bucaneve a S. Maria a Colle, in via della Chiesa 559, sabato 28 ottobre , alle 19,30 si terrà un incontro per presentare il romanzo giallo poliziesco “Delitto all’ombra delle tre cime“ di Mariacristina Pettorini, casa editrice Tralerighe Libri. Presenterà il prof. Paolo Fantozzi.

Mariacristina Pettorini Betti, dopo gli studi classici e la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “ La Sapienza” di Roma, ha svolto per venticinque anni l’attività di docente di Discipline giuridiche ed economiche presso Istituti di istruzione secondaria di Lucca e per dieci anni l’attività di Dirigente scolastico presso istituti di primo e secondo grado di Lucca e provincia. Recentemente ha diretto l’Isi Machiavelli di Lucca. Autrice di saggi a carattere economico-giuridico, soprattutto su aspetti relativi alla legislazione scolastica, ha voluto recentemente dedicarsi alla scrittura di romanzi gialli , genere letterario da lei sempre amato.

Le vicende del romanzo si svolgono tra le cime delle Dolomiti, montagne incantate meta da molti anni delle sue vacanze estive ed invernali. Marina Malin sta trascorrendo un tranquillo periodo di vacanza in un albergo, quando viene inspiegabilmente uccisa nel corso di un’escursione al Rifugio Locatelli, ad un passo dalle Tre Cime di Lavaredo...