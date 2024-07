Riordino dei dehors, Fipe ristoratori dice sì “Da Roma passo avanti per gli imprenditori“

Esprime apprezzamento Antonio Fava, presidente provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca, nel commentare il disegno di legge Concorrenza 2023 approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede un riordino delle procedure in materia di dehors per i pubblici esercizi. “Non c’è dubbio – dice Fava – che si tratti di una riforma attesa da tempo. In questo modo, finalmente, gli imprenditori avranno modo e tempo di programmare gli spazi a propria disposizione, senza doversi confrontare ogni anno con cavilli normativi in continua mutazione che generano difficoltà e incertezze”.

“Crediamo – prosegue Fava – che questo provvedimento fissi due principi di fondamentale importanza: il primo è che in questo modo gli investimenti degli imprenditori di settore avranno modo di diventare strutturali. L’altro è che i dehors, con un’accurata progettazione, potranno diventare finalmente a tutti gli effetti una risorsa per la valorizzazione del decoro urbano di una città, anziché un problema”. “Attendiamo con fiducia – termina il presidente di Fipe ristoratori Lucca – che il provvedimento diventi definitivo in tempi rapidi, con l’approvazione di Camera e Senato: semplificazione delle procedure non significa improvvisazione, ma un giusto presupposto per dare agli imprenditori la certezza che gli investimenti effettuati abbiano una prospettiva duratura”.