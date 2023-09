Rinviato a oggi il lancio dei parà sugli spalti a Porta San Donato

Tra i tanti eventi collegati alla Mostra Cento Anni Aeronautica Militare, si svolgerà oggi il lancio dei paracadutisti previsto per ieri e rinviato per possibile maltempo. Il lancio è previsto oggi alle ore 16 sugli spalti delle Mura fuori Porta San Donato. Saranno quattro i “parà“ dell’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia - Sezione di Lucca, che si lanceranno da un elicottero “Ecureuil”. L’aviolancio, da una quota di circa 1.500 metri, verrà effettuato con la tecnica della caduta libera. I paracadutisti apriranno i loro paracaduti dorsali ad una quota di 1.000 metri, per veleggiare fino al punto di arrivo, portando in volo la bandiera della città di Lucca e il Tricolore. Uno spettacolo molto suggestivo, sicuramente da non perdere.