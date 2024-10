"Rastrelliere eliminate da piazza del Giglio. Bici lasciate dove capita"

Un lettore ci segnala la situazione che riguarda le biciclette in piazza del Giglio, inviandoci anche una foto. “Da quando è stata rifatta la pavimentazione della piazza – scrive – sono state eliminate le rastrelliere per parcheggiare le bici. Ho sentito dire che secondo il Comune non erano decorose. Mi sembra una barzelletta. Per l’amministrazione comunale, sono decorose sistemate in questo modo? Vengono mollate come e dove capita, spesso cadono a terra e ostruiscono anche l’ingresso di uffici. Nel frattempo i furgoni passano e ripassano indisturbati su tutta la nuova pavimentazione".