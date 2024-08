Raid dei ladri-vandali nella Piana: più danni che refurtiva

Lucca, 12 agosto 2024 – Notte di furti quella tra sabato e domenica. A Segromigno i ladri hanno divelto il portone di ingresso e rubato la somma circa 500 euro contenuti in un portafogli che è stato trovato in una delle stanze perlustrate. Il sistema di allarme non era inserito ma i malviventi devono essere stati interrotti da qualcosa, con fuga precipitosa.

Altro blitz, questo perpetrato con maggiore calma a giudicare dal caos creato, si è verificato a Porcari, in via Diaccio, sempre sabato sera. Due famiglie imparentate che abitano nella stessa villetta, si erano recate in un locale e la casa era quindi disabitata. I soliti ignoti sono passati attraverso una finestra sul retro. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro ogni centimetro, esplorando tutti i locali. Cercavano quasi sicuramente gioielli ed altri oggetti in oro. Il bottino è ancora in fase di accertamento, visto il disordine provocato. Da monitorare la refurtiva trafugata dai malviventi, bisognerà quantificare con certezza. Al rientro i titolari hanno fatto la choccante scoperta: cassetti e mobili rovesciati ovunque e intimità violata. Lanciato l’allarme, in entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri, per un primo sopralluogo di furto.

Indagini avviate, con l’ausilio delle telecamere stradali di sorveglianza per avere dati sui veicoli, visto che il colpo in via Diaccio a Porcari è stato consumato vicino alla strada Provinciale Romana. Dalle immagini potrebbero emergere informazioni interessanti. Molte le analogie con il colpo perpetrato nei giorni scorsi a danno di Giancarlo Orsi, presidente della Pro Loco di Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio. Famiglia fuori e ladri che molto probabilmente hanno potuto contare su un "palo" che li ha informati in tempo reale sulle mosse dei proprietari. In via Diaccio potrebbe essere accaduto lo stesso.