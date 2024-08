Raccolta fondi per Luccasenzabarriere in memoria di Rossella

L’associazione Luccasenzabarriere ODV ringrazia Michele e Sergio, rispettivamente fratello e figlio di Rossella Giudice, amica e sostenitrice dell’associazione, recentemente scomparsa. “Rossella era una nostra amica - commenta il presidente dell’associazione Domenico Passalacqua -. Come tutte le cose belle, anche la vita di Rossella è finita troppo presto. Vogliamo ringraziare Sergio e Michele per aver organizzato una raccolta fondi a favore della nostra associazione: un gesto che ci colpisce, come colpiva la forza e l’affetto di Rossella. Grazie. Grazie a voi, alla vostra famiglia, a Rossella per aver creato così tanto bene”.