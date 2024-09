Proximity Care in Valle. Screening gratuiti per tutti i cittadini

Arriva nel comune di Fabbriche di Vergemoli l’appuntamento con la prevenzione sanitaria, grazie l progetto "Proximity care" promosso dal Sant’Anna di Pisa, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Asl e da Ispro. L’unità mobile di Proxy Care sarà, infatti, nel parcheggio antistante la sede comunale a Fabbriche di Vallico, in località Campaccio, venerdì dalle 8 alle 14. Dopo la fase sperimentale realizzata nei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Piazza al Serchio, San Romano, Gallicano e Bagni di Lucca, il sistema è pronto per essere esteso a tutta la zona distretto della Valle del Serchio. I test, dedicati esclusivamente ai cittadini residenti che hanno ricevuto la lettera dall’Asl, saranno eseguiti su un’unità mobile dedicata, con strumenti e tecniche d’avanguardia grazie all’impegno di professionisti altamente specializzati.

Gli screening realizzati sono gratuiti e consentono di andare a ricercare i primissimi segnali di patologie oncologiche. In questo campo specifico prevenzione e diagnosi precoce sono considerate le armi migliori per diminuire sensibilmente i rischi per la salute e aumentare i tassi di guarigione attraverso l’applicazione di terapie tempestive. Un’iniziativa, quella promossa insieme al Comune, di Fabbriche di Vergemoli, che ha da subito aderito all’iniziativa con il sindaco Michele Giannini, che rientra proprio nell’ottica di garantire la miglior qualità di vita possibile ai cittadini, fornendogli quanti più strumenti possibili per salvaguardare il proprio benessere.

"In una Valle che per scelte altrui ha subito negli anni un depontenziamento dei servizi sanitari, iniziative come queste risultano determinanti, perché riducono la distanza fra sistema sanitario e cittadino, consentendo di individuare in tempo situazioni che altrimenti metterebbero a rischio il benessere dei nostri residenti – commenta il sindaco Giannini -. Prevenzione, diagnosi precoce ma, soprattutto, un sistema sanitario a misura di cittadini; questi sono temi a noi carissimi. Non è un caso che nella nostra sede comunale si sia deciso di aprire anche i poliambulatori dedicati a Alessandro Graziani, presidio di importanza vitale non solo per i residenti del Comune ma per tutti gli abitanti della Val Turrite. Voglio quindi ringraziare il Sant’Anna di Pisa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Asl e Ispro per una meravigliosa iniziativa a cui non potevamo che aderire, non solo perché fornisce un servizio di utilità inestimabile, ma anche perché rilancia un concetto fondamentale e cioè quello relativo alla funzione della sanità, che deve essere accessibile a tutti, anche ai cittadini dei piccoli Comuni che non devono e non possono essere lasciati da soli".

