Provincia, l’insediamento. Si apre l’era Pierucci: "Rafforziamo il legame di prossimità con i territori"

"La Provincia dovrà continuare ad essere la Casa dei Comuni. L’ente deputato a raccogliere le istanze dei 33 Comuni che compongono il nostro splendido territorio provinciale. Un ente che oltre ad avere competenze fondamentali sulla viabilità e sull’edilizia scolastica è chiamato a coordinare e supportare il percorso di sviluppo delle amministrazioni locali": è uno dei passaggi chiave dell’intervento di insediamento di Marcello Pierucci (in alto nella foto di Alcide), neo presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, ieri nel corso della prima seduta dell’assise di Palazzo Ducale. Un’occasione preceduta da una breve esibizione di un gruppo di studenti del Conservatorio Boccherini che hanno eseguito l’Inno d’Italia e alcuni brani di Giacomo Puccini.

Nel suo primo intervento Pierucci ha sottolineato come, nonostante la riforma Delrio che ha provato a smantellare le Province, queste continuino ad essere le istituzioni più vicine ai cittadini insieme ai Comuni. "Hanno davvero il polso dei territori - ha ricordato - ne vivono le necessità a cui quotidianamente danno risposte, che ne conoscono a fondo capacità e possibilità di sviluppo. Il mio impegno, così come quello di tutti i consiglieri provinciali che compongono il nuovo consesso, sarà quello di continuare a garantire e rafforzare questo cruciale legame di prossimità coi territori". Nel riservarsi di delineare i punti programmatici dell’azione di governo nella prossima seduta del Consiglio, Pierucci ha sottolineato la volontà di continuare e incrementare gli investimenti già in atto sul fronte della strade di competenza e delle scuole.

"Oggi - ha concluso - si apre un nuovo ciclo, che ci vede, noi tutti insieme, protagonisti attivi, incaricati di lavorare per migliorare il nostro territorio: solo con il contributo di ciascuno di noi potremo fare della Provincia di Lucca un luogo ancora migliore per vivere, lavorare e crescere". Pierucci, nell’occasione, ha nominato come vicepresidente il consigliere provinciale e sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari.

Dell’assise di Palazzo Ducale fanno parte 12 consiglieri provinciali che rimarranno in carica 2 anni, mentre il mandato del presidente è di 4. In base ai risultati elettorali, alla lista "Provincia Casa dei Comuni democratici civici progressisti – Pierucci Presidente" sono stati assegnati 5 seggi: Luca Menesini, Andrea Carrari, Pietro Onesti, Federico Gilardetti e Patrizio Andreuccetti, con quest’ultimo nominato presidente del gruppo consiliare. Lorenzo Alessandrini rappresenta invece, anche in veste di capogruppo, la lista "Civici in Provincia". Chiara Consani (capogruppo) e David Saisi rappresentano la lista "Civici e plurali".

Dalla lista "Centrodestra e civiche per Mario Pardini Presidente" sono invece scaturiti due gruppi consiliari: quello di Fratelli d’Italia formato da Mara Nicodemo (capogruppo) e Simone Frugoni e quello denominato "Lega Salvini Premier" costituito dagli eletti Armando Pasquinelli (capogruppo) ed Antonio Tognini.

Fabrizio Vincenti