Prove gratuite di teatro. Tutti gli appuntamenti per “baby“ e “over“

In occasione dell’apertura dell’anno nuovo Fuoricentro Spazio Teatro , in Via Nottolini 35 a S.Concordio, offre a chiunque voglia confrontarsi con l’arte teatrale e le sue potenzialità educative ed espressive la possibilità di usufruire di due prove gratuite per accedere ai vari laboratori annuali. Per il teatro piccoli dai 5- 9 anni si terranno lunedì 23 e 30 alle 17; teatro ragazzi 10-14 anni, martedì 24 alle 17.30; teatro giovani 15-20 anni, venerdì 20/27 alle 17.30 e teatro adulti il giovedì alle ore 21.15; teatro Over il 23 e 30 ottobre. Per informazioni Angelo Biondi, n. 347/2603691.