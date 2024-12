Pronto il calendario per sostenere l’associazione

Un calendario in nome della solidarietà. È pronto il calendario 2025 dell’associazione per la difesa degli animali "L’Arca della Valle" di Fornaci. Il calendario, che si può acquistare con un contributo volontario di sei euro, è la fonte principale di sostentamento dell’associazione per poter accudire e curare tanti animali abbandonati o in difficoltà sul territorio durante il corso dell’anno; la novità principale è che ci sono anche delle pagine dedicate alle adozioni di cani che sono al momento ospiti del rifugio val di Flora con il quale l’associazione collabora. La pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio delle Unioni dei Comuni di Media Valle e Garfagnana. Si può richiedere scrivendo alla email: [email protected]. Sulla pagina dell’Arca della Valle su Facebook c’è pubblicata la lista dei negozi oltre che di alcuni locali "Pet Friendly" della zona, che sostengono l’Arca e dove sono disponibili i calendari.