Piano triennale opere pubbliche. Decine di cantieri pronti a partire e numerosi progetti da finanziare

Via libera dalle commissioni comunali congiunte Lavori Pubblici e Bilancio al Piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027 che ora approderà per la votazione definitiva in consiglio comunale.

Al suo interno, al di là dei progetti programmati per il biennio 2026-2027, e sui quali l’amministrazione deve trovare le relative coperture, molte opere sono praticamente nella fase operativa con i cantiere vicini all’apertura.

A cominciare dalla nuova rotatoria di viale Europa che è alla fase della progettazione e il cui inizio lavori è previsto in questo 2025.

Entro quest’anno dovrebbe vedere la luce il progetto esecutivo per il doppio palazzetto dello Sport in via delle Tagliate (costo complessivo di circa 26 milioni spalmati nel triennio, mentre per quest’anno sono previsti 400mila euro per la riqualificazione della Rocca di Nozzano.

Consistenti le cifre per la manutenzione stradale: un milione nel 2025, 3,2 milioni nel triennio; così come per gli investimenti nelle scuole: 1,6 milioni nel 2025, 4,5 nel triennio che andranno a toccare scuole di proprietà comunale di ogni ordine e grado, partendo dai nidi.

Sull’impiantistica sportiva sono previste spese per 300mila euro nel 2025 e circa un milione nel triennio. Mentre per ammodernare e rifare marciapiedi andranno 1,25 milioni in tre anni.

A favore delle Mura urbane, oltre ai 700mila euro stanziati direttamente dal governo nazionale, sono previsti altri 400mila euro nel triennio.

Al via anche i lavori per il parcheggio da 200mila euro a San Michele di Moriano, mentre nel Piano triennale sono previsti investimenti, tra gli altri, anche per l’area di Pulia e a Ponte a Moriano.

Quanto alla nuova sede della Protezione Civile, si ipotizza n tratto dell’area di viale Luporini ora adibita a parcheggio camper, ma nessuna decisione finale è stata ancora presa.

"Fatti e non parole – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani a margine della seduta delle due commissioni – dal documento si ha la conferma di quanti investimenti stiamo mettendo in pista per tutto il territorio comunale, l’impegno è nei fatti: solo tra gennaio e febbraio prossimi apriremo dieci cantieri, tra i quali l’asse suburbano, la rotatoria di via Salicchi, quello per il marciapiede in viale Castracani, quello per il parcheggio a Saltocchio, quello per l’apertura di via Beppe Fenoglio".

Fabrizio Vincenti