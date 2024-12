”Piano di alienazioni impoverimento patrimonio pubblico”

"Il piano delle alienazioni pubbliche approvato in consiglio cComunale contenente l’ennesima perdita di patrimonio immobiliare comunale deve essere una volta per tutte l’occasione per dire basta all’impoverimento del patrimonio pubblico": lo sostiene il consigliere Pd Vincenzo Alfarano che sottolinea come gli spazi pubblici possano rivestire l’importante funzione di centri di socialità e contrastare la povertà relazionale che contraddistingue il vivere odierno.

"Sempre meno luoghi sono dedicati agli scambi personali – spiega – ciò impedisce di contrastare una povertà culturale sempre più dilagante, oltre che la creazione di un senso di comunità che consenta, solidalmente, specie in assenza di interventi pubblici sufficienti, un sostegno reciproco. È ora di dire con forza che la stagione dell’impoverimento del patrimonio pubblico debba trovare la sua fine".