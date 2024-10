Pascoli, “l’avvenire“ e l’amicizia con Puccini. Ne parla Luigi Nicolini

Giovanni Pascoli (nella foto), "narratore dell’avvenire". Si definì lui stesso e la Fondazione Pascoli da anni insiste molto sulla grande contemporaneità della poetica pascoliana, a cominciare dai temi toccati. Così torna, per il sesto anno, anche l’impegno che mette insieme Fondazione e LuccAutori, che dal 2019 collaborano in sinergia per ospitare nomi del panorama italiano che ogni anno, hanno parlato di Pascoli. Per il 2024, mercoledì 16 ottobre, sarà protagonista Luigi Nicolini, pianista e compositore di fama nazionale con un lungo passato in RaI. Nicolini presenterà i suoi volumi "Puccini non operistico" e "Antonio Puccini, una vita all’ombra del padre" (Pezzini editore). I due libri, presentati in occasione del centenario pucciniano (non dimentichiamo che Pascoli e Puccini ebbero legami di amicizia), tratteggiano la vita del musicista da angolazioni inconsuete, svelando una fitta trama di relazioni umane e professionali. L’incontro, a ingresso libero, si terrà al Cinema Roma di Barga alle ore 10, con la partecipazione degli studenti dell’ISI cittadino.

lu. ga.