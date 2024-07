“Pardini, ottimo candidato“. L’onorevole Zucconi (FdI) e le manovre per la Provincia

L’ipotesi di Mario Pardini candidato alla presidenza della Provincia trova l’immediato consenso dell’onorevole Riccardo Zucconi (nella foto). Il parlamentare del territorio eletto con Fratelli d’Italia scommette sul sindaco di Lucca dopo che quest’ultimo, in un’intervista al nostro giornale, ha annunciato la sua disponibilità per interrompere una striscia lunghissima nel tempo. E’ infatti dagli anni Novanta che la Provincia è governata da un esponente del centrosinistra. Per Zucconi la disponibilità di Pardini a candidarsi "risponde a precise richieste e conferma il suo senso di responsabilità e la sua giusta attitudine a rappresentare una discontinuità necessaria per rivitalizzare l’ente provinciale".

"Del resto, proprio il suo ruolo di sindaco del capoluogo – aggiunge Zucconi – credo lo abbia messo nelle condizione di valutare che un cambio di passo nella visione di scelte strategiche che riguardino il territorio provinciale sia ormai più che necessario. Le nuove sfide legate agli investimenti supportati dai Fondi di Coesione e dalle risorse del PNRR vanno interpretate con mentalità nuova, propulsiva, coordinata e in piena sinergia con gli enti concessori soprattutto nel vasto piano di gestione ambientale e di transizione energetica che anche la Provincia di Lucca dovrebbe realizzare". Per Zucconi, il bilancio di Pardini come sindaco è molto positivo e l’invito a sostenerlo va oltre l’attuale perimetro di centrodestra.

"Mario – conclude – sta dimostrando, assieme alla compagine che lo sostiene e attraverso un gestione competente e innovativa del Comune di Lucca, che c’è una alternativa non ideologica al buon governo dei territori. La voglia di cambiamento e di rottura con le logiche del passato dunque c’è e sono certo che Pardini ne potrà essere il portabandiera auspicando quindi che tutte le forze politiche che si riconoscono in tali principi possano cogliere l’occasione per supportare questa sua importante disponibilità".