Parco in memoria di Berlingacci . Applausi e commozione a Coreglia: "Chi lo meritava se non lui?"

Una partecipazione importante e sentita nel profondo, quella che sabato scorso si avvertiva nell’atmosfera e nelle stesse parole di grande apprezzamento che i cittadini del comune di Coreglia si sono trovati a condividere durante l’evento inaugurale del nuovo Parco Inclusivo nato nella frazione di Piano di Coreglia. Un Parco che porta un nome molto importante per la comunità locale e oltre, iniziativa completamente concordata con l’amministrazione Remaschi, quello dell’amato Giuliano Berlingacci.

"Chi lo avrebbe meritato se non lui? - solo uno dei tanti commenti univoci degli abitanti in merito all’intitolazione -. Poche persone hanno dato tanto tempo e tanto impegno per la comunità. Chi lo ha conosciuto lo sa bene e lo porta nel cuore. Fa veramente piacere vedere come sia ricordato e onorato". Tutti stretti intorno alla famiglia di Giuliano, scomparso il 14 ottobre del 2008 a soli 67 anni, in un abbraccio virtuale eppure pieno di calore e di bene reale, nel ricordo mai spento di quella energia spesa per gli altri nel rincorrere la costruzione di una società migliore. Realtà che Giuliano spesso raccontava anche dalla pagine del nostro quotidiano, del quale per anni è stato prezioso collaboratore. Promotore di innumerevoli iniziative a sfondo benefico, sociale, sportivo e culturale, ha partecipato attivamente alla fondazione di importanti Associazioni di Piano di Coreglia, come la Misericordia, il Gruppo Fratres Donatori di Sangue, il Gruppo Marciatori e l’Unione Sportiva.

Memoria e commozione, dunque, perfettamente fusa con la gioia di poter godere del nuovo parco inclusivo, accessibile e capace di accogliere le diverse esigenze del territorio, dal divertimento dei più piccoli al relax degli adulti. Accolti dalla popolazione, dal primo cittadino di Coreglia Marco Remaschi, dal suo vice Giorgio Daniele e dagli assessori e consiglieri comunali, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il sindaco di Minucciano Nicola Poli, i costruttori e gli architetti che hanno progettato e realizzato il Parco e un gran numero di volontari delle associazioni del territorio.

"L’idea era nata ben oltre 10 anni fa, senza però che venisse realizzata – ha spiegato il sindaco Remaschi -. Noi ci siamo messi subito al lavoro. Si tratta del primo progetto Pinqua inaugurato a Coreglia; tra un mese taglieremo il nastro anche a Calavorno, nella nuova area sportiva polifunzionale e, prima della fine dell’anno, daremo il via anche allo spazio dell’housing sociale a Ghivizzano".

Fiorella Corti