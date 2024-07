Palestra Bacchettoni. Servirà un altro anno per completare la struttura sportiva

Palestra Bacchettoni, i lavori di riqualificazione vanno avanti e dopo il completamento delle opere strutturali, ci si avvia all’ultimo anno dei lavori che restituiranno lo storico spazio alla città. La conferma sullo stato di avanzamento dei lavori è arrivata durante un sopralluogo dei progettisti e dei tecnici comunali con il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, l’assessore allo sport Fabio Barsanti e il consigliere delegato al PNRR Armando Pasquinelli (nelle foto di Alcide). Già nello scorso autunno il grande vano della palestra era stato liberato dalla vecchia pavimentazione e dalle strutture non originali: sono state completamente abbattuti i vani di servizio, con spogliatoi e bagni, addossati al lato corto nord e sono state recuperate le arcate di collegamento all’avancorpo centrale.

Nello stato attuale il cantiere vede il totale rifacimento della copertura del tetto, con impermeabilizzazioni, isolamento e rifacimento delle gronde. Sulle falde interne del tetto sono in via di montaggio i pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica della palestra. È stata inoltre realizzata la nuova soletta in cemento armato della pavimentazione. In fase si lavorazione anche gli interventi sulle murature esterne mentre sono in fase di montaggio i contro-telai delle grandi finestre. Dopo la fine di questa fase verranno realizzati i servizi e gli spogliatoi e al piano superiore delle piccole palestre. Nella struttura troveranno posto anche due piccole tribune che potranno ospitare – assieme alla tribuna delle arcate – circa 180 persone.

"L’amministrazione sta lavorando al massimo per portare a termine tutti i 27 progetti PNRR – afferma il sindaco Pardini – si tratta di grandi infrastrutture e di progetti innovativi che rappresentano un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei servizi erogati dal Comune. La Palestra Bacchettoni diverrà così la maggiore struttura sportiva all’interno del contro storico in una zona verde e facilmente raggiungibile per tutti i cittadini". Basket, pallavolo, ginnastica ritmica e calcio a 5 saranno i principali sport che accoglierà, come ha ricordato l’assessore Barsanti. Sulla chiusura dei lavori ha invece fatto il punto l’assessore Buchignani che ha confermato che per il 2025 la struttura sarà a finalmente a disposizione della città: inizialmente si pensava per l’estate, ora la scadenza è stata rimodulata all’autunno, comunque in largo anticipo sui tempi massimi.

Fabrizio Vincenti