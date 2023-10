Nuova vita per la scuola di Vibbiana. Arrivano fondi grazie al Pnrr. Diventerà una struttura ricettiva

Grazie al bando della Regione Toscana "Rigenerazione urbana 2023" l’Amministrazione comunale di San Romano ha ottenuto un contributo di 480 mila euro destinato al progetto di rigenerazione dell’ex edificio scolastico della frazione di Vibbiana , che ha un costo totale di circa 600 mila euro. "Principale obiettivo della rigenerazione dell’immobile- spiega il sindaco Raffaella Mariani- è quello di realizzare una struttura flessibile per ricettività e attività sociali per dare una risposta positiva e concreta con urgenza alla mancanza di spazi per la socialità e di posti letto per soddisfare le richieste di un turismo in crescita. Un progetto declinato sulla stagionalità ancora marcata delle presenze turistiche in questi luoghi: un uso di ricettività con particolare attenzione alle famiglie nei mesi estivi e un uso per socialità, convegni, lezioni seminari nei mesi invernali".

L’intervento riguarderà il collegamento tra le frazioni di Vibbiana e Verrucole all’interno del circuito turistico che congiunge il fondovalle con il Parco dell’Orecchiella e attraversa i luoghi più attrattivi del Comune di San Romano, quali la Fortezza estense di Verrucole, il cammino della via del Volto Santo, il Parco avventura del Buffardello, sino al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. "Questa organizzazione flessibile- aggiunge il sindaco Mariani - consentirà la creazione di opportunità di lavoro ed integrazione al reddito e la sostenibilità della gestione. Oltre che la ristrutturazione completa dell’immobile e la sua riqualificazione energetica, abbiamo previsto anche quella delle aree esterne la scuola, che si affacciano sulle Alpi Apuane e sulla Fortezza delle Verrucole con una visione naturale suggestiva. Devo testimoniare da parte mia e di tutta l’Amministrazione la grande sensibilità del presidente regionale Eugenio Giani e dell’assessore Stefano Baccelli i quali con lungimiranza hanno permesso ai nostri Comuni di rigenerare luoghi ed immobili senza consumo di nuovo suolo, che non saremmo stati in grado di salvaguardare senza l’aiuto della Regione Toscana ".

Dino Magistrelli