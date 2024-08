Notte Bianca a Lucca. Cesca, Moruga e le stelle

Va avanti il conto alla rovescia per la Notte Bianca di Lucca, che sabato 31 agosto torna con l’edizione numero 11. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, saluta con piacere la presenza del comico lucchese Matteo Cesca, ormai amico consolidato della Notte Bianca. Cesca, dal tardo pomeriggio, sarà in giro per il centro con due cameramen per dar vita a “C’è Cesca in città”, una serie di divertenti improvvisazioni con il pubblico a passeggio per vie e piazze. Altro graditissimo ritorno è quello dei Moruga Drum, street percussion band dal ritmo travolgente che a partire dalle 21 animerà a sua volta le strade del centro con un repertorio ispirato a batucada, ritmi tradizionali brasiliani, rock, afro, arabo, pop ed altri ancora. Davvero suggestivo, poi, è l’appuntamento sulla terrazza di Palazzo Sani, in via Fillungo, 121, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, dedicata all’osservazione del cielo e i suoi astri, a cura di Centrottica Lucca. Dalle 21,15, sarà disponibile un telescopio digitale di ultimissima generazione, con annesso maxi schermo, al quale il pubblico presente in terrazza potrà collegare i propri tablet o telefoni per osservare in modo nitido stelle e pianeti, con la possibilità di immortalarli grazie all’alta definizione garantita dal telescopio. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.