Niente più bancomat in paese

Il Comune di San Romano in Garfagnana, dopo la chiusura dell’unico sportello bancomat gestito dall’Istituto bancario Bpm, adiacente il Municipio, lungo la strada provinciale, è venuto a mancare un servizio importante e di rilevanza socio-economica per la popolazione, nonostante tanti proclami a livello nazionale e regionale sulla necessità di tutelare i servizi di prossimità per garantire la vitalità delle aree interne e montane. La Bpm, dopo aver soppresso l’agenzia nella piazza centrale del paese di San Romano, qualche anno fa, aveva assicurato la presenza dello sportello bancomat. Ora è stato chiuso anche questo.

"L’amministrazione comunale- spiega il sindaco Raffaella Mariani (foto)- non ha responsabilità diretta sulla chiusura dello sportello. Anzi grazie al suo interessamento presso la Bpm, il servizio ha continuato a rimanere attivo per un altro anno e mezzo, in quanto la banca, già nel 2023, era determinata a chiuderlo. Avevamo già contattato diversi altri Istituti bancari per capire se fossero interessati ad aprire un loro sportello o almeno bancomat sul nostro sul territorio, ma invano. Pur di avere questo servizio, abbiamo addirittura tolto ogni onere di affitto alla banca che aveva i locali ed era, praticamente, ad uso gratuito. Purtroppo, è un problema generale che riguarda la politica di digitalizzazione di un po’ tutte le banche e che colpisce, soprattutto, i Comuni più piccoli come il nostro. Ora proveremo a fare di nuovo una manifestazione di interesse presso gli Istituti bancari, con l’auspicio che qualcuno risponda concretamente".