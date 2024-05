”Niente Lam nell’Oltreserchio. Il Comune trascura le frazioni”

"Nessun impegno da parte dell’amministrazione comunale per implementare il trasporto pubblico urbano nell’Oltreserchio e per dotare di navette della Lam (linea ad alta mobilità) anche le frazioni di Ponte San Pietro, San Macario in Piano, Farneta e Maggiano".

Lo denunciano i consiglieri di opposizione Daniele Bianucci e Gianni Giannini che criticano la scelta della maggioranza di bocciare la loro mozione che chiedeva di collegare in maniera migliore quella zona della città. "Ora che si è concluso il lungo contenzioso legale, a livello toscano, per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, e che dopo anni c’è l’effettiva possibilità di implementare le corse sul territorio – scrivono i due esponenti dell’opposizione – abbiamo raccolto la richiesta dei cittadini dell’Oltreserchio che vivono come una priorità quella che le navette della Lam non si fermino al ponte sul Serchio ma proseguano per tutta la via Sarzanese. Purtroppo da parte della maggioranza del centrodestra abbiamo trovato un muro di gomma: e in particolare, l’esponente più indisponibile al confronto è risultato essere Marco Santi Guerrieri, un consigliere che almeno nominalmente dovrebbe avere a cuore gli interessi pure dell’Oltreserchio".

Secondo i due esponenti della minoranza, il Comune è interessato solo alle feste e agli eventi nel centro storico. "I residenti dei quartieri, dei paesi e delle periferie, invece, sono cittadini di serie B – aggiungono – ci ha colpito la frase che un collega consigliere della maggioranza ci ha rivolto alla fine della seduta: il problema è che nell’Oltreserchio non si fanno i set cinematografici. Forse la sua era ironia... come: Burlandosi, Arlecchino si confessava".