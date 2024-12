Nello sport è salto in alto. Ecco la pagella che ci premia per impianti e risultati

Salto in alto per sportività. Tanto da afferrare il 33esimo posto nella classifica nazionale che prende in considerazione i grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione: i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore. L’indice, giunto alla sua 18esima edizione, è calcolato su 35 indicatori suddivisi in quattro categorie. Il nostro miglior rank è in strutture sportive e anche in sport individuali (23esimi in entrambi i settori nella classifica nazionale), buono il risultato nel binomio sport e società (39esimo), sufficiente ma da migliorare quello dello sport di squadra (46esimi).