Musica al lume di candela stasera in piazza

Musica al lume di candela in piazza Ospitalieri ad Altopascio con The Starlight Candle Concert in programma questa sera alle 21,30 con ingresso libero. L’evento, parte del Francigena Festival e degli spettacoli del luglio altopascese, promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro sotto le stelle. Protagonista la soprano Francesca Maionchi, la cui voce ha incantato platee internazionali. Accanto a lei, la talentuosa flautista Agnese Manfredini e la straordinaria pianista Anna Cognetta accompagneranno il pubblico in un’atmosfera suggestiva e raffinata. Il repertorio della serata spazierà tra brani classici e contemporanei, promettendo di soddisfare gli amanti della musica di tutte le età. Per ulteriori informazioni: [email protected]; 0583 269173.