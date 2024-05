Mostra Nobilis Pictor di Karl Böhmer

Oggi dalle 16 alle 19, alla Villa al Console in via per Carignano 186 a Lucca, la nobildonna bolognese Leopoldina Pallotta della Torre ospita il finissage della mostra d’arte “Nobilis Pictor”, dell’artista austriaco Karl Böhmer. Karl Böhmer, artista eclettico e poliedrico, fonde abilmente antiche tecniche pittoriche a materiali poveri e moderni, mescolando il disegno e il carboncino classico con la geometria delle forme più pure. Diplomatosi nel 1985 alla la prestigiosa Kunstakademie di Düsseldorf, dove illustri maestri come Joseph Beuys, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Thomas Ruff e Andreas Gursky hanno lasciato un’impronta indelebile, Böhmer ha scelto l’Italia come sua patria d’elezione nel 2008, stabilendo da qualche anno la sua residenza artistica a Lucca. La mostra, inaugurata con una vernice lo scorso 12 maggio, è stata seguita da un secondo evento venerdì 17 a Carignano, che ha visto il curatore e storico dell’arte Paolo Bolpagni condurre un talk sul lavoro di Karl Böhmer in dialogo con l’architetto Fabrizio Arrigoni. Si conclude questo straordinario appuntamento d’arte, alla Villa al Console, oggi dalle 16 alle 19, quando il pianista fiorentino Gregorio Nardi improvviserà Sonate di Robert Schumann, Franz Schubert, Fryderyk Chopin e alcuni Scherzi di György Kurtág. Con grande entusiasmo, Leopoldina Pallotta della Torre, fondatrice dell’Associazione “Uscita Lucca”, ha presentato e curato questa esposizione artistica.