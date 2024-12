Morta la donna travolta da un’auto a Lunata

Non ce l’ha fatta. E’ morta dopo quasi tre settimane di agonia, Laura Rosca, la donna di 89 anni che fu investita a Lunata a fine novembre mentre stava ritornando a casa dopo aver partecipato alla messa. Venne travolta da una Wolkswagen Tiguan mentre stava ritornando a casa e le sue condizioni apparvero subito molto gravi. Il giovane, di origine straniera, alla guida dell’auto, si era fermato a prestare soccorso e a richiedere i soccorsi. All’arrivo del 118 le condizioni della signora erano critiche. Trasportata al San Luca, i medici avevano stabilito di trasferirla all’ospedale Cisanello di Pisa. Ha lottato per giorni ma purtroppo è deceduta, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Al momento del sinistro, erano giunti gli agenti della polizia municipale di Capannori per eseguire i rilievi.

Per il ragazzo alla guida, scatta adesso il reato di omicidio stradale.