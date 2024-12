Moderno e Astra ’doppio’ Pieraccioni

Andato “sold-out“ in poche ore il cinema Moderno per la proiezione di domani sera, preceduta alle ore 20 dall’incontro con il protagonista Leonardo Pieraccioni (nella foto), Luccacinema raddoppia e apre al film del comico anche il cinema Astra, per il quale sono ancora disponibili pochi biglietti per la proiezione speciale di “Io e te dobbiamo parlare”, con l’introduzione di Pieraccioni che saluterà il pubblico e animerà la sala in attesa dell’avvio della proiezione. Le prevendite per la serata sono aperte online su www.luccacinema.it e direttamente in biglietteria al cinema Astra. È inoltre possibile acquistare anche alle casse automatiche installate in ogni cinema i biglietti per ogni proiezione delle sale cittadine.

Con un pubblico sempre generoso e caloroso, Pieraccioni sceglie ancora una volta Lucca come tappa del suo tour toscano di saluti e come sempre contraccambierà generosamente con la sua verve di intrattenitore e trascinatore. Il nuovo film del comico toscano, in sala da alcuni giorni con ottimi numeri, lo vede protagonista, insieme con Alessandro Siani, che ha curato anche la regia, nei panni di una coppia di poliziotti colleghi sul lavoro e con un intreccio nelle proprie vite personali che li rende particolarmente frizzanti.