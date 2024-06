Mille bambini per il gran finale di Slurp. Attività motoria anche per i piccolissimi

Una mattina che ha visto protagonisti oltre mille bambini delle scuole materne e dell’infanzia di Lucca. Sabato al Campo Martini, si è tenuta infatti la fase finale del progetto Slurp, acronimo di sei Club Service: S come Soroptmist; L come Lions, Le Mura e Host; U come U.N.V.S. Unione Veterani Sportivi; R come Rotary e P come Panathlon. Questi sei Club, in sinergica unità d’intenti, e in accordo con le scuole e l’Ufficio scolastico, hanno voluto dimostrare che anche con mezzi modesti, si può far svolgere almeno due volte alla settimana attività di educazione fisica ai bambini della scuola materna e dell’infanzia. Vale a dire a quei bambini di una fascia d’età particolarmente delicata, ma importante per la conoscenza e lo sviluppo delle capacità motorie e sensoriali. Istruttori preparati hanno infatti guidato i bambini nel corso dell’intero anno, fornendo un servizio molto apprezzato anche dai genitori. Erano presenti gli assessori Fabio Barsanti e Simona Testaferrata. I bambini si sono esibiti in esercizi ginnici, imparati durante l’anno, e per tutti una medaglia ricordo, mentre alle scuole una targa. A guidare la mattinata il presidente Panathlon Arturo Guidi e il collega Sirio Del Grande.