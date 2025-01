Migliaia alla festa in piazza. Tutti a ballare fino alle 3

In migliaia in piazza Santa Maria per la festa in musica di fine anno con cui la città ha salutato l’arrivo del 2025. Sperimentato per la prima volta il format di successo Radio Italia Party, una serata di musica italiana mixata e remixata dai migliori producer. L’evento, organizzato in collaborazione con Radio Italia, ha proposto una scaletta che ha fatto ballare tutti fino alle 3 di notte. Protagonista della serata il DJ di Radio Italia Luca Camorcia, accompagnato dal DJ resident Aaron Modigliani.

La festa in piazza, condotta da Emanuela Gennai, ha preso il via alle 22.30 proprio con il DJ set di Aaron Modigliani, seguito dall’animazione musicale a cura di Radio Italia Party con DJ Luca Camorcia. Non sono mancati momenti di spettacolo e animazione che hanno reso la serata ancora più speciale. Quindi ecco il conto alla rovescia collettivo e il brindisi di mezzanotte per accogliere il 2025. Sul palco per il cin cin collettivo al nuovo anno anche il sindaco Mario Pardini e gli assessori Remo Santini e Giovanni Minniti. "La piazza è sempre più bella – ha sottolineato il sindaco – . E’ il terzo anno che siamo qui in piazza Santa Maria, e mi sembra che come sempre Lucca abbiamo risposto. Salutiamo l’anno nel modo migliore". Poi la musica è andata avanti con uno speciale DJ set che ha proposto i migliori successi degli anni ’90 e 2000.

Intanto nel centro storico (in particolare in piazza Napleone e AnfiteaTro) e anche in periferia dalla mezzanotte in poi si è registrato il consueto caos di botti e petardi di ogni genere, in barba ai divieti e anche ai consigli di chi vorrebbe proteggere gli animali domestici, terrorizzati dal frastuono. Nessun incidente particolare, tuttavia.