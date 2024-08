Mense scolastiche. Si punta alla qualità

Prodotti delle filiera toscana alle mense scolastiche di Capannori. il pane di filiera realizzato da Qualità & Servizi, nuovo gestore del servizio mensa comunale e mense scolastiche, su indicazione del Comune di Capannori (che ha scelto di gestire le mense con una società in house proprio con l’obiettivo di lavorare con gli agricoltori locali) e della Piana del Cibo che, all’interno del suo percorso, vede la valorizzazione dei prodotti locali come finalità importante per la qualità del cibo e per le attività. Dall’inizio di luglio, infatti, i dipendenti del Comune stanno mangiando alla mensa un pane interamente di filiera locale, composto con il grano dell’Unitaria, che viene macinato a Pietrasanta e infornato ad Altopascio. Questo pane di qualità, da ottobre, sarà anche nelle mense scolastiche del territorio. Si tratta di una sperimentazione avviata nell’ambito del progetto europeo FoodClick e finalizzata da Qualità & Servizi insieme al gruppo di lavoro della Piana del cibo. Adesso l’obiettivo è di sviluppare ulteriormente la filiera, formandone anche su altri prodotti, come ad esempio la pasta che partirà a breve, per poi andare sui prodotti di trasformazione come i formaggi e la carne.

"Siamo molto soddisfatti del percorso – dice l’assessora alle politiche educative e alla Piana del Cibo, Silvia Sarti – concretizzare le idee e le proposte che nascono è significativo, perché va nella direzione dell’aumentare la qualità del cibo nelle mense dei nostri figli e figlie, e allo stesso tempo valorizza le produzioni locali, facendo nascere anche delle sinergie". A breve, quindi, il Comune di Capannori farà un avviso per ricevere la disponibilità di aziende del territorio di produzione e trasformazione per partecipare.

Ma.Ste.