Maxi albero di Natale e una casa “speciale“

Una Valle sempre più illuminata e ricca di angoli dalla grande suggestione, quella del Serchio, con tante amministrazioni, associazioni e privati cittadini impegnati in una sorta di nobile gara alla riscoperta delle antiche tradizioni del Natale, sia storiche, sia paesane e familiari. Dai tanti Presepi agli alberi di Natale dalle mille luci nelle piazze e lungo le vie di ogni paese.

Tra i tanti, va sicuramente segnalato il comune di Gallicano, con l’accensione simultanea di tutti gli alberi di Natale nei singoli paesi trasformata dai comitati, dalle associazioni locali e dagli stessi abitanti in occasione di incontro e di festa condivisa, e con la presenza di una delle abitazioni maggiormente rappresentative dello spirito natalizio. Ogni anno, questa casa, simbolo assoluto del Natale, diventa luogo di fermata obbligata per chi sia di passaggio, magari diretto alla Grotta del Vento.

Tutte luci a led dai tanti colori e niente intermittenza per non infastidirei gli automobilisti in transito in zona Sant’Andrea, appunto a Gallicano capoluogo. Da segnalare anche l’incredibile albero di Natale che domina Vagli Sotto, alto oltre 40 metri, 44 specificano dall’amministrazione, sicuramente il più alto di tutta la Valle e forse anche oltre. Da vedere.

Fio. Co.