Mastiano: gli abitanti chiedono interventi sulla strada interrotta

Proteste a Mastiano per la strada che collega con Gugliano interrotta da oltre un anno. La causa è una grossa crepa nel ponticello nei pressi della chiesa. In attesa di un intervento la strada è chiusa in via precauzionale dal 19 settembre dello scorso anno. L’associazione paesana ha scritto una lettera al sindaco chiedendo di sapere quando saranno effettuati i lavori e se è arrivato l’ok della Soprintendenza. L’unica strada disponibile infatti è via dei Bertolotti, molto stretta e non percorribile dai mezzi di soccorso. Nel giugno scorso gli abitanti avevano anche provveduto da soli a tagliare l’erba alta che rendeva pericolose alcune curve.