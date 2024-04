Martedì è recruiting day per operai e carrellisti

Recruiting day martedì 9 aprile dalle 9 alle 14 all’Informagiovani in via delle Trombe. Le figure ricercate sono quelle di operai di produzione e carrellisti e i colloqui avranno una durata di 20 minuti ciascuno. Per partecipare è necessario iscriversi contattando l’Informagiovani a [email protected], su Whats App allo 333 3735977 o telefonando allo 0583/442319. L’evento è organizzato dall’Informagiovani e dallo staff dell’agenzia per il lavoro MAW.

Informagiovani ricorda anche che il Comune di Lucca ha bandito un concorso aperto a diplomati per assunzioni a tempo indeterminato – profilo professionale di Istruttore amministrativo / contabile / socio-culturale.

In particolare, attraverso la selezione pubblica, è prevista la copertura di 15 posti di lavoro nel triennio 2024/2025/2026, da inquadrare nell’Area degli Istruttori. Il termine per la presentazione delle domande è il 17 aprile 2024. Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica autenticandosi e compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/.